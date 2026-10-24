Hobbelig circuit Austin zit Verstappen nog dwars

AUSTIN (ANP) - Max Verstappen heeft nog problemen met het hobbelige asfalt op het circuit van Austin, maar de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was niet ontevreden over zijn resultaten in de vrije trainingen bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De coureur van Red Bull reed de tweede tijd in de eerste training en de derde in de tweede sessie.

"Het was al met al zeker geen slechte dag", liet Verstappen weten in het persbulletin van Red Bull. "Dit circuit is altijd lastig en de oneffenheden in het wegdek maken dit circuit nog uitdagender; het is dus zaak om een ​​goede balans in de auto te vinden en in een ritme te komen. Daar hebben we tussen de eerste en tweede vrije training aan gewerkt. Er moet nog wat gesleuteld worden om de balans verder te verfijnen."

Verstappen won de afgelopen twee races in Maleisië en Singapore en kan ook bogen op goede resultaten in Amerika. Hij won al vier keer de race in Texas en mag zich met acht overwinningen in totaal (twee keer Miami en twee keer Las Vegas) de meest succesvolle Formule 1-coureur op Amerikaanse bodem noemen.