Uitstel besluit of Nick Reiner familiegeld aan zaak mag besteden

De advocaten van Nick Reiner en een bemiddelaar praten in december verder over de vraag of de zoon van regisseur Rob Reiner geld van zijn ouders mag gebruiken voor zijn rechtszaak. Volgens Amerikaanse media wordt het besluit daarna achter gesloten deuren genomen.

Zijn advocaten bepleiten dat de wet Nick Reiner het recht geeft het trustfonds van zijn ouders voor zijn verdediging te gebruiken. De beheerders van het trustfonds beroepen zich echter op de 'slayer statute', een wet die stelt dat iemand geen aanspraak kan maken op een trustfonds van iemand die hij heeft vermoord.

Nick Reiner wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michele Singer Reiner. Zij werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon wordt vervolgd voor twee moorden met voorbedachten rade. Hij heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.

Psychische problemen

Reiner heeft volgens The New York Times een geschiedenis van ernstige psychische problemen en drugsverslaving. Hij werd op verschillende momenten gediagnosticeerd met schizofrenie en een schizoaffectieve stoornis. Deze problemen zouden zijn verergerd voorafgaand aan de moord op zijn ouders door nieuwe medicatie.

Nick Reiner wil 1,5 miljoen dollar uit het trustfonds van zijn ouders gebruiken voor zijn verdediging. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating krijgen.