Hockey Pro League sluit af in Utrecht en Den Bosch

LAUSANNE (ANP) - De Hockey Pro League sluit komend seizoen af in Nederland. Kampong uit Utrecht en Den Bosch zijn tussen 15 en 27 juni 2027 de gastclubs voor de thuiswedstrijden van de Nederlandse hockeyteams. De mannen en vrouwen van Oranje treffen in die periode Argentinië, Groot-Brittannië en India.

De Pro League is een toernooi tussen de beste hockeylanden van de wereld. De nieuwe cyclus van in totaal 144 interlands begint op 8 december in het Argentijnse Córdoba. De Nederlandse teams komen voor het eerst in actie in Valencia (Spanje) tussen 14 en 22 december. In februari 2027 reizen de ploegen van de bondscoaches Raoul Ehren en Jeroen Delmee naar Australië voor een reeks wedstrijden.

De hockeysters beginnen aan het nieuwe seizoen in de Pro League als titelverdediger. De hockeyers eindigden in de afgelopen editie als vierde. Voor de winnaar van de komende Pro League ligt een ticket klaar voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.