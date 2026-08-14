AMSTERDAM (ANP) - Jeroen Delmee, bondscoach van de Nederlandse hockeyers, nodigde in aanloop naar het WK hockey in eigen land voetbaltrainer Guus Hiddink en topkok Ron Blaauw uit om zijn selectie te inspireren. Dat zei Delmee vrijdag in aanloop naar het toernooi in het spelershotel in Amsterdam. Het WK hockey in Nederland en België duurt van 15 tot en met 30 augustus.

Hij nodigde Hiddink uit vanwege zijn ervaring en omdat hij met Zuid-Korea ook een WK in eigen land heeft gespeeld. "De connectie met voetbal is heel groot, die jongens volgen alles", zei Delmee. "Als Guus Hiddink dan binnenkomt, ziet iedereen 'hé wat gebeurt hier' want we hadden het als een verrassing gehouden voor de jongens."

Topkok Blaauw is volgens Delmee inspirerend, omdat hij zijn sterrenrestaurant verkocht en een nieuwe manier wilde vinden om opnieuw succesvol te worden. "Dat past in het verhaal waar we na Parijs mee bezig zijn geweest", zei Delmee. "Hoe blijf je succesvol? Dat is natuurlijk de uitdaging voor elke topploeg."

Ruimte

Na de olympische titel in Parijs in 2024 hebben de hockeyers de ruimte gekregen om even iets anders te doen. "We hebben jongens gehad die zo geobsedeerd richting olympisch goud hebben gewerkt dat het eigenlijk ook ten koste is gegaan van het plezier", zei Delmee. "Het topsportleven mag niet ten koste gaan van het plezier."

Hij ziet een positieve ontwikkeling in de bewustwording van spelers op het gebied van mentale fitheid. "Toen we vijf jaar geleden begonnen had niemand zijn eigen sportpsycholoog, en tegenwoordig heeft bijna iedereen een sportpsycholoog", zei de bondscoach. "Het vraagt gewoon veel van je."