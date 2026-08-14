MÜNCHEN (ANP/DPA) - Ismael Saibari wil zaterdag debuteren voor Bayern München tijdens een vriendschappelijk duel met RB Leipzig. De van PSV overgekomen middenvelder is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. "Ik ben goed hersteld en train weer volledig mee met de rest van het team," zei hij tijdens zijn presentatie bij de kampioen van Duitsland.

Saibari vertelde dat hij het liefst als aanvallende middenvelder speelt. Hij heeft echter nog niet uitvoerig met zijn nieuwe trainer Vincent Kompany gesproken. "Ik heb me gefocust op mijn blessure en mijn herstel. We zullen het er zeker binnenkort over hebben", zei hij.

Bayern München betaalde zo'n 50 miljoen euro voor Saibari aan PSV. Nathaniel Brown kwam voor een soortgelijk bedrag over van Eintracht Frankfurt. De club wil de komende weken afscheid nemen van João Palhinha, Sacha Boey en Bryan Zaragoza.

Bayern München stuit op 22 augustus op Borussia Dortmund in een duel om de Super Cup. Op 28 augustus is VfB Stuttgart de eerste tegenstander in de Bundesliga.