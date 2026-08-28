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Hockeyers onderuit tegen Spanje en missen finale WK

28 aug , 19:48Sport
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ANP
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AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd om op het WK in eigen land de finale te bereiken. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee gaf de wedstrijd in het vierde kwart van de halve finale weg en ging in het Amstelveense Wagener Stadion met 3-4 onderuit tegen Spanje.
Spanje treft zondag in de finale in het Belgische Waver de winnaar van de wedstrijd tussen titelverdediger Duitsland en Argentinië. Dat duel staat vrijdagavond om 20.30 uur op het programma en wordt ook in Waver gespeeld.
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