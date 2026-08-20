Hockeyers winnen met moeite derde groepsduel op WK van Japan

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben de derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap in eigen land gewonnen van Japan. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee versloeg de Japanners in het Wagener Stadion in Amstelveen met 4-1.

Kazumasa Matsumoto scoorde voor Japan in het eerste kwart en Thijs van Dam voor Oranje. Jip Janssen en Tijmen Reyenga (twee keer) sloegen pas toe in het laatste kwart.

Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland (5-1) en Argentinië (3-1) en was al zeker van het bereiken van de winnaarspoule. Argentinië gaat als nummer 2 in de groep door naar de tweede groepsfase, maar begint met 0 punten na de nederlaag tegen Nederland. Oranje heeft door die zege al 3 punten. Nederland speelt zaterdag in de winnaarspoule tegen India en maandag tegen Engeland.