Springruiters grijpen bij WK naast ticket Olympische Spelen

AKEN (ANP) - De Nederlandse springruiters zijn er bij de wereldkampioenschappen in Aken niet in geslaagd zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de eerste manche van de landenwedstrijd kreeg het team van bondscoach Wout-Jan van de Schans donderdag een springfout te veel en eindigde daarmee op de dertiende plaats. Alleen de beste tien landen plaatsten zich voor de finale van vrijdag. Nederland had bij de eerste zeven landen moeten eindigen om al zeker te zijn van een olympisch ticket.

Van de vier Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. De WK-debutant staat daarmee in de tussenstand individueel op de twintigste plaats. Harrie Smolders is 34e, Willem Greve 45e en Michael Greeve 78e.

In de landenwedstrijd leidt Duitsland, voor de Verenigde Staten, België en Italië.