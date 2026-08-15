AMSTELVEEN (ANP) - De rake strafcorner in de eerste WK-wedstrijd heeft hockeyster Yibbi Jansen een goed gevoel opgeleverd. De strafcornerspecialiste maakte in de openingswedstrijd van Oranje de tweede treffer tegen Chili (2-0-zege). "Dat is toch wel heel lekker. Je traint er een hoop op en als ie er in zo'n vol stadion ingaat, voelt dat heel goed", zei Jansen.

Jansen zei dat zo'n eerste WK-wedstrijd toch voor wat zenuwen had gezorgd, maar dat de speelsters er vooral heel erg zin in hadden. "Dit was een geweldige dag. We hebben een lange voorbereiding gehad en dan wil je echt van start en het even ervaren. Toen we het veld opkwamen, gaf dat ook kippenvel, fantastisch, al die mensen."

Het verraste Jansen nog hoeveel kansen Oranje had kunnen creëren tegen het verdedigend ingestelde Chili. "Natuurlijk hoop je er wat meer te maken, maar ik denk dat we vooral trots mogen zijn dat we goed van start zijn gegaan."