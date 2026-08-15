Hailee Steinfeld heeft door haar moederschap een speciale band ontwikkeld met de nieuwe Disney-animatiefilm Hexed, waar ze de stem inspreekt van het hoofdpersonage Billie. Steinfeld, die in april beviel van haar inmiddels vier maanden oude dochtertje Harper, zegt dat "het fantastisch voelt".

"Het feit dat dit een moeder-dochterverhaal is, maakt het zo bijzonder. Dit verhaal en het personage Billie hebben me echt diep geraakt", vertelde de 29-jarige actrice en zangeres tijdens het D23-evenement van Disney tegen E! News. "Ik vind het zo spannend dat mijn kleine meisje dit ooit te zien krijgt. En dat de wereld dit gaat zien en deze personages en dit verhaal zal omarmen om alles wat het is. Het is pure magie", besluit ze.

Het verhaal van de animatiefilm Hexed gaat over de eigenaardige tiener Billie en haar perfectionistische moeder Alice. Billie ontdekt haar verborgen magische krachten en samen met haar moeder verlaat ze de gewone buitenwijk en belandt in Hexe: een verborgen heksenwereld vol oude familiegeheimen. Hexed verschijnt op 25 november in de Nederlandse bioscopen.