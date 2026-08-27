Hockeysters treffen Argentinië in finale WK

WAVER (ANP) - De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen rekenden in de halve finale in Waver in België af met Australië: 1-0. Julieta Jankunas maakte het doelpunt.

Oranje versloeg eerder op donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 16.00 uur.

Argentinië versloeg Nederland in 2010 in de WK-finale in Rosario in Argentinië met 3-1. Oranje won de drie WK's daarna, in 2014, 2018 en 2022.