Wall Street reageert lauw op eerste gameplaybeelden GTA VI

NEW YORK (ANP) - Wall Street oogt niet heel enthousiast na de eerste gameplaybeelden van het langverwachte computerspel Grand Theft Auto VI. Op Netflix ging donderdagavond een uitgebreide trailer in première, met daarin onder meer een ingame schietpartij en een achtervolging met auto's. Na het zien van de beelden zetten beleggers het aandeel van speluitgever Take-Two Interactive, het moederbedrijf van maker Rockstar Games, 0,2 procent lager.

Naar GTA VI wordt al jaren uitgekeken. De game met rovende criminelen kan volgens kenners het grootste commerciële succes ooit in de gamesector worden. Voorganger GTA V, die in 2013 verscheen, behoort met ruim 230 miljoen verkochte exemplaren al tot de best verkochte spellen aller tijden. Het uitblijven van een stevige koersreactie van het aandeel Take-Two duidt er waarschijnlijk op dat beleggers niet iets heel onverwachts of verrassends hebben gezien in de op Netflix gestreamde video.