LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Hondema als zevende naar finale verspringen op EK atletiek

15 aug , 14:27Sport
anp150826074 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
BIRMINGHAM (ANP) - Pauline Hondema heeft de finale bereikt van het verspringen op de EK atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft eindigde in de kwalificatie als zevende met een afstand van 6,75 meter, goed voor deelname aan de finale op zondag.
Hondema is houdster van het Nederlands record met 6,91. Ze werd vorig jaar zevende in de finale van de WK in Tokio.
De Duitse Malaika Mihambo, de regerend olympisch, wereld- en Europees kampioene, kwam in de kwalificaties het verst met 7,10.
loading

Loading