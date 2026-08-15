BIRMINGHAM (ANP) - Pauline Hondema heeft de finale bereikt van het verspringen op de EK atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft eindigde in de kwalificatie als zevende met een afstand van 6,75 meter, goed voor deelname aan de finale op zondag.
Hondema is houdster van het Nederlands record met 6,91. Ze werd vorig jaar zevende in de finale van de WK in Tokio.
De Duitse Malaika Mihambo, de regerend olympisch, wereld- en Europees kampioene, kwam in de kwalificaties het verst met 7,10.