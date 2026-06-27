Honkballers beginnen Honkbalweek Haarlem met overwinning

HAARLEM (ANP) - Nederland is de Honkbalweek Haarlem begonnen met een overwinning. In het Pim Mulierstadion werden de International Globetrotters, een verzameling van honkballers uit verschillende landen over de hele wereld, met 6-1 verslagen.

De International Globetrotters, die hun debuut maken op de Honkbalweek, namen in de eerste inning de voorsprong door gebruik te maken van een fout in het veld bij Oranje. Bij dat ene punt bleef het voor ze. Het Koninkrijksteam sloeg in de gelijkmakende eerste slagbeurt direct terug met drie runs via honkslagen van onder anderen Shervyen Newton en Junior Martina. Delano Selassa, speler van Amsterdam Pirates, was de grote man aan slag voor het Koninkrijksteam. Selassa sloeg drie honkslagen, scoorde twee runs, kreeg twee keer vier wijd en sloeg 2 punten binnen.

Op zaterdag staat om 19.30 uur voor het Koninkrijksteam de ontmoeting met rivaal Italië op het programma. Dit is een herhaling van de EK-finale van 2025, die door Oranje werd gewonnen.