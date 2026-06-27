Noorse coach: sparen van Haaland en Ødegaard logische keuze

FOXBOROUGH (ANP) - Bondscoach Ståle Solbakken van Noorwegen heeft geen spijt dat hij zijn sterspelers Erling Haaland en Martin Ødegaard buiten zijn selectie heeft gelaten voor het laatste groepsduel op het WK met Frankrijk. Zonder het duo en een aantal andere basisspelers verloor zijn ploeg met 4-1 in Foxborough.

"Het was een logische keuze voor mij, voor de fysiotherapeut, voor de medische staf en ook voor mijn spelers", zei Solbakken op een persconferentie na de wedstrijd. "Het was wel zonde voor de fans. Zij zien Erling en Martin graag spelen. Wij willen zo ver mogelijk komen op dit WK. Dus de keuze was snel gemaakt."

Haaland scoorde vier keer in de eerste groepsduels met Irak (4-1) en Senegal (3-2). Noorwegen was na die twee overwinningen al zeker van een plek in de zestiende finales. Zonder Haaland en Ødegaard was de tweede keus van Noorwegen kansloos tegen Frankrijk. Ousmane Dembélé scoorde driemaal en Désiré Doué trof doel met een kopbal.

Ivoorkust is de tegenstander van Noorwegen in de zestiende finale.