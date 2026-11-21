SPIJKENISSE (ANP) - Clarida Sarabia bokst op 15 december toch niet tegen de omstreden Algerijnse olympisch kampioene Imane Khelif in Parijs. De in Spijkenisse geboren bokster ziet op advies van haar manager Porres Sarabia af van het gevecht.

De manager beweert dat hij respectloos is bejegend. Ook zou het kamp van Khelif meerdere keren hebben gedreigd een andere tegenstander te zoeken wanneer bepaalde zaken niet naar wens verliepen. Porres Sarabia zou ook negatieve reacties hebben ontvangen nadat hij de medische informatie van Khelif had opgevraagd. "Terwijl het mijn verantwoordelijkheid is om de veiligheid en belangen van mijn bokser te beschermen", zegt hij in het Algemeen Dagblad.

Het optreden van Khelif op de Spelen zorgde voor ophef, omdat er twijfels waren rond haar vrouwelijkheid. Ze was namelijk geweerd van de WK's boksen in 2022 en 2023 omdat bij een gendertest een te hoge testosteronspiegel was aangetroffen.

De 21-jarige Sarabia werd geboren in Spijkenisse als dochter van een vader uit Curaçao en moeder uit de Dominicaanse Republiek. Ze vertrok op 2-jarige leeftijd uit Nederland en woont in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo. Sarabia vecht met een Nederlandse licentie en heeft vier profzeges op haar naam staan.