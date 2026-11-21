LOKEREN (ANP) - Wielrenster Sara Casasola heeft regerend wereldkampioen Lucinda Brand geklopt in de HG Cross in Lokeren. De 26-jarige Italiaanse kwam na zes ronden solo over de finish met ruim een halve minuut voorsprong op Brand.

Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado, die haar rentree maakte na twee weken afwezigheid door een blessure aan haar duim, eindigde op meer dan een minuut als derde. Ze moest Casasola en Brand laten gaan toen ze in de derde ronde onderuitging. In diezelfde ronde reed Casasola weg bij Brand.