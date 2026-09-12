BOEDAPEST (ANP) - Lieke Klaver heeft haar seizoen afgesloten met een knappe vierde plaats op de 400 meter bij de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. De 28-jarige atlete uit Enkhuizen finishte in het veld van mondiale toppers als vierde in een tijd van 49,91 seconden.

Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek kroonde zich tot de ultieme kampioen door de finale te winnen in 49,07. De Noorse Henriette Jæger finishte als tweede in 49,28 en de Jamaicaanse Nickisha Pryce werd derde in 49,56.

Klaver, die deze zomer brons won op de 400 meter bij het EK in Birmingham, liep bij het uitkomen van de bocht na 300 meter aan de leiding, maar ze kon het hoge tempo in de laatste meters niet volhouden.

In het Ultimate Championship treffen wereld- en olympische kampioenen en eindwinnaars van de Diamond League elkaar, aangevuld met atleten die hoog staan op de wereldranglijsten. Er worden geen medailles uitgereikt, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen.