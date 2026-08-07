ZEIST (ANP) - De KNVB voert bij de start van het nieuwe seizoen in de Eredivisie verschillende spelregelwijzigingen in die erop gericht zijn het tempo in de wedstrijden te verhogen. Het zijn aanpassingen in de spelregels van de internationale spelregelorganisatie IFAB, die de FIFA ook al had doorgevoerd tijdens het WK voetbal in juni.

Als belangrijkste nieuwe regels noemt de KNVB onder meer de tiensecondenregel bij wissels en een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen. Daarnaast geldt ook dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag.

De videoscheidsrechter (VAR) heeft ook extra bevoegdheden gekregen. De VAR kan ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop en een onterecht gegeven tweede gele kaart.