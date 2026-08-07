De NPO herhaalt de komende dagen twee grote gesprekken met Peter Faber die de afgelopen jaren werden uitgezonden. De herhaling van De Kist uit 2019 is vrijdagavond te zien. Op NPO 2 is zondag om 8.30 uur een aflevering van De verwondering te zien, die eerder in 2020 werd uitgezonden.

In het KRO-NCRV-programma De verwondering praat Annemiek Schrijvers met mensen over hun maatschappelijke achtergrond en hun geloofsbeleving. In De Kist van de EO praat Kefah Allush met gasten over de dood.

Beide programma's zijn ook te zien op de streamingdienst NPO Start. Acteur Peter Faber overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. In zijn lange carrière speelde Faber in talloze films, series en theaterstukken.