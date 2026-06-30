Koeman stopt na 64 interlands als bondscoach Nederlands elftal

ZEIST (ANP) - Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Dat heeft hij op Instagram gemeld. De wedstrijd tegen Marokko op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada was zijn laatste. De 63-jarige Koeman was bondscoach in 64 interlands.

Koeman zegt dat het pijn doet "dat mijn periode bij Oranje zo eindigt" en dat hij met gemengde gevoelens afscheid neemt. "We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik."

De bondscoach had graag met Oranje de wereldtitel gepakt. "Die droom is helaas onvervuld gebleven. Maar boven alles overheerst de trots. Trots op alles wat het voetbal mij heeft gebracht, op de mensen die ik heb ontmoet en op het feit dat ik van mijn grootste passie mijn beroep heb mogen maken." Ook prijst hij in het bericht zijn vrouw Bartina, die aan chronische borstkanker lijdt, die hem iedere dag heeft "gesteund en aangemoedigd om mijn werk als bondscoach af te maken".

Koeman lijkt ook te hinten op een definitief afscheid als voetbaltrainer. "De afgelopen jaren hebben mij bovendien opnieuw laten beseffen dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Voetbal is mijn leven geweest, maar gezondheid is onbetaalbaar", schrijft hij in het deel waar het over zijn vrouw gaat. En ook: "Als ik terugkijk op mijn loopbaan voel ik vooral trots en dankbaarheid."

Het Nederlands elftal verloor van Marokko in het Mexicaanse Monterrey Stadium na strafschoppen en werd daarmee al in de eerste ronde van de knock-outfase uitgeschakeld. De doelstelling van Oranje op het WK was een plek in de halve finales en liefst meer.

Koeman volgde in 2018 Dick Advocaat op als bondscoach. De oud-international loodste Oranje in 2019 naar de finale van de Nations League. Medio 2020 koos hij voor het trainerschap van FC Barcelona, de club waarmee hij als voetballer de Champions League won. Na het WK van 2022 keerde hij terug als bondscoach als opvolger van Louis van Gaal. Hij haalde op het EK van 2024 de halve finales.

Koeman trad in het voorjaar van 2018 aan voor zijn eerste periode als bondscoach, toen het Nederlands elftal in een diepe crisis verkeerde. Met debutanten als Frenkie de Jong en Denzel Dumfries vond het Nederlands elftal snel de weg naar boven.

Koeman was na zijn rentree als bondscoach minder succesvol dan in zijn eerste periode, ook omdat hij vaak belangrijke internationals moest missen. Toch loodste hij Nederland op het laatste EK naar de halve finale. Winnen van grote voetballanden lukte niet meer. Koeman won tijdens zijn tweede termijn als bondscoach niet van een land uit de top 25 van de wereldranglijst.