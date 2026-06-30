Blake Lively eist miljoenen aan juridische kosten van Baldoni

Blake Lively eist een bedrag van 8,4 miljoen dollar (7,3 miljoen euro) van Justin Baldoni om haar juridische kosten te dekken in de smaadzaak die hij tegen haar had aangespannen. Dat meldt onder meer entertainmentblad Us Weekly op basis van rechtbankdocumenten.

De eis van de actrice volgt nadat de rechter onlangs oordeelde dat Lively recht had op een vergoeding van de door haar gemaakte advocaatkosten en proceskosten. Het juridische team van de actrice benadrukt dat de grote media-aandacht en het uitgebreide onderzoek dat duizenden documenten omvatte de kosten aanzienlijk hebben opgedreven.

Baldoni en Lively troffen vorige maand een schikking buiten de rechtbank. De actrice beschuldigde Baldoni, die als regisseur en acteur met haar samenwerkte voor de film It Ends With Us, van seksuele intimidatie. Baldoni diende later een tegenaanklacht wegens smaad in. De zaak werd in juni vorig jaar afgewezen. Lively zette hierna door met een verzoek om schadevergoeding in de smaadzaak van Baldoni.