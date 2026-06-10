OSLO (ANP) - Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder heeft na overwinningen in Shanghai en Stockholm geen derde zege kunnen boeken in de Diamond League. De Sportvrouw van het Jaar legde het bij de Bislett Games in Oslo af tegen de Amerikaanse Chase Jackson. Schilder stootte de 4 kilogram zware kogel naar 20,11 meter, goed voor de tweede plaats. Jackson won met een afstand van 20,74. De Canadese Sarah Mitton eindigde in Oslo als derde met een stoot van 19,89 meter.

Schilder voert nog altijd de wereldranglijst van dit jaar aan met haar stoot van 21,09 die ze in mei realiseerde in Shanghai. Ze was de eerste atlete in veertien jaar die over die magische grens kwam.