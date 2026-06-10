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Poetin tekent onteigeningswet die gevluchte critici raakt

10 jun , 20:22Buitenland
anp100626189 1
ANP
MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet getekend waarmee het mogelijk wordt critici die het land zijn ontvlucht te onteigenen. Dat schrijft The Moscow Times. De wet moet van kracht gaan per 1 september.
Onder de vergrijpen waarvoor onteigening kan worden opgelegd zijn zaken als het "in diskrediet brengen" van het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland en het maken of verspreiden van "extremistisch materiaal". Ook het niet betalen van boetes opgelegd voor dergelijke misstappen kan een reden zijn.
Rusland kent meerdere wetten die gebruikt worden om dissidente geluiden mee te onderdrukken. Zo kunnen organisaties of individuen die geld uit het buitenland (hebben) ontvangen worden aangemerkt als "buitenlandse agent", wat bijvoorbeeld bedrijfsvoering complex zo niet onmogelijk maakt. Ook krijgen organisaties niet zelden het stempel "extremistisch", waarmee deze per direct verboden worden.
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