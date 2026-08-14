BIRMINGHAM (ANP) - Maureen Koster noemde haar zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK atletiek in Birmingham de 'kers op de taart' in een lange carrière, waarin het zo vaak net niet lukte een medaille te winnen. "Naast dat ik heel goed kan hardlopen, heb ik nu bewezen dat ik ook medailles kan winnen", zei ze na afloop.

De tranen bleven uit, maar ze werd wel wat emotioneel toen haar zieke coach Grete Koens ter sprake kwam. "Heel mooi dat ze erbij is. Ik ben bij Grete begonnen toen ik zo goed als gestopt was. Ik heb me volledig overgegeven aan haar methoden en zij heeft mij naar dit niveau geholpen. Deze medaille is natuurlijk voor mezelf, maar zeker ook voor haar."

Koster voelde ook opluchting. "Ik wilde revanche voor mijn slechte 5000 meter. Het lukte me die teleurstelling weg te schuiven en deze 10.000 weer als een nieuwe wedstrijd te zien. Het raceverloop verliep helemaal in mijn straatje. Er is ook opluchting. Ik ben 34 jaar, dus hoeveel kansen krijg ik nog? Daarom wilde ik het niet laten gebeuren dat ik weer zonder medaille naar huis ging."