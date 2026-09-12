COLLADO DEL ALGUACIL (ANP) - Mikel Landa (36) heeft de koninginnenrit van de Vuelta gewonnen. De Spaanse wielrenner van Soudal Quick-Step reed in de twintigste etappe op de slotklim naar Collado del Alguacil weg bij zijn twee medevluchters en kwam solo aan. De Noor Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) werd tweede, de Belg Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) finishte als derde met een ruime voorsprong op de klassementsfavorieten. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode trui en begint zondag als klassementsleider aan de slotetappe.

De etappe over 186,8 kilometer van La Calahorra naar Collado del Alguacil, in de buurt van Granada, kende vijf beklimmingen met bijna 5000 hoogtemeters; één van de derde categorie, drie van de eerste categorie en de slotklim van de buitencategorie. De Belg Wout van Aert, leider in het puntenklassement, koos vroeg de aanval en kreeg de Portugees Ivo Oliveira mee. Vanuit het peloton vond een tweede groep aansluiting bij het duo, waardoor er een kopgroep van rond de veertien renners ontstond, zonder grote favorieten. Van Aert kon uiteindelijk niet mee met Landa, Johannessen en Debruyne en kwam op ruim een kwartier van de winnaar binnen.

"Ik heb hier heel lang naartoe gewerkt. Het is een moeilijk seizoen geweest. Vandaag was mijn laatste kans", zei een emotionele Landa in een flashinterview na de tweede ritzege van zijn loopbaan in de Vuelta. Landa won in 2015 voor het eerst een etappe in de Ronde van Spanje.

Algemeen klassement

In het algemeen klassement heeft Mas zijn voorsprong op de Sloveen Primož Roglič iets vergroot tot 2.15 minuten. De Oostenrijker Felix Gall blijft derde en heeft een achterstand van 2.44 minuten op Mas. Van Aert blijft leider van het puntenklassement. De bergtrui blijft in het bezit van Santiago Buitrago. Oscar Onley voert nog altijd het jongerenklassement aan.

De Ronde van Spanje eindigt zondag met een licht heuvelachtige rit van 112 kilometer met start en finish in Granada.