ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft zijn vierde zege van het seizoen geboekt. De club uit Enschede won in de eigen Veste met 2-0 van ADO Den Haag, dankzij een benutte strafschop van Wout Weghorst en een rake kopbal van Robin Pröpper. De doelpunten vielen in de tweede helft.

De ploeg van trainer John van den Brom klom naar voorlopig de derde plek in de Eredivisie met 13 punten uit zes wedstrijden. ADO leed zijn vijfde nederlaag en zakte naar de laatste plaats.

FC Twente ging vanaf de aftrap vol in de aanval, maar een succesvolle afronding bleef uit. Sondre Ørjasæter schoot op de paal en de Haagse doelman Kilian Nikiema tikte een harde kopbal van Weghorst weg met een katachtige reflex.

Kansen

Het gepromoveerde ADO Den Haag kreeg naarmate de eerste helft vorderde ook kansen. Twente-doelman Lars Unnerstall moest optreden bij doelpogingen van Juho Kilo en Evan Rottier.

Na rust bleef het betere FC Twente naar openingen zoeken. Grote kansen bleven via de eigen combinaties uit, maar toen ADO-verdediger Othniel Raterink Twente-middenvelder Daouda Weidmann onderuit haalde binnen de 16 meter, wees de scheidsrechter naar de penaltystip. Weghorst faalde niet.

De goal werkte bevrijdend bij Twente, want er volgden veel kansen om de score te vergroten. Ook Weghorst kreeg nog een riante mogelijkheid, maar hij schoot naast. Pröpper was wel trefzeker met het hoofd.