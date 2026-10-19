Landenfinale lijkt onhaalbaar voor turnsters op WK

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse turnsters moeten vrezen dat hun score van 158,029 punten niet voldoende is voor een plaats in de landenfinale bij de WK in Rotterdam. Na de zevende van tien startgroepen (subdivisies) bezetten Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Vera van Pol en Vera Ubbink de zevende plek in het klassement. De top acht stroomt door naar de teamfinale.

Nederland had een sterke start aan de brug en vervolgde redelijk op de balk, maar liet op de vloer te veel punten liggen voor een hogere eindscore. Visser heeft wel uitzicht op de meerkampfinale. Daar staat ze voorlopig vijfde (53,965). Aan brug bezet Visser voorlopig een gedeelde vierde plek (14,466).

Wevers is op balk al uitgeschakeld. De olympisch balkkampioene van Rio 2016 kwam tot een score van 13,266 punten en staat daarmee al buiten de top acht, een klassering die benodigd is voor een plek in de toestelfinale. Wevers kwam niet ten val, maar herhaalde een van haar elementen na een eerdere afwaardering. Dat resulteerde in een lagere moeilijkheidsscore.

Onder meer China, Canada, Brazilië en Rusland (uitkomend als World Gymnastics 2) komen nog in actie. Omstreeks 22.30 uur is de einduitslag bekend. Amerika voert het klassement aan (164,529).