Politie klaagt 23 fans Hajduk Split aan voor nazistische leuzen

ZAGREB (ANP/AFP) - De politie in Kroatië heeft 23 supporters van Hajduk Split aangeklaagd, omdat zij voorafgaand aan de wedstrijd vorige week donderdag tegen Ajax nazistische en antisemitische leuzen scandeerden. Leden van de harde kern riepen tijdens een mars op weg naar het stadion leuzen als 'verpletter de Joden' en 'sta op Adolf Hitler'.

De Kroatische president Zoran Milanović en premier Andrej Plenković veroordeelden de spreekkoren in scherpe bewoordingen. De clubleiding van Hajduk Split bood onder meer Ajax excuses aan en kondigde een onderzoek aan naar de misdragingen. De wedstrijd werd na 75 minuten tijdelijk stilgelegd, omdat fans van de thuisploeg veel vuurwerk afstaken. Hajduk won het duel met 2-1.

De aangeklaagde supporters worden verdacht van "het in het openbaar aanzetten tot geweld en haat". Volgens een politieverklaring zitten zes verdachten momenteel vast, worden twee anderen verhoord en wordt er nog gezocht naar de overige vijftien. Ze riskeren een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.