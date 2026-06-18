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Longo Borghini neemt in Zwitserland leiderstrui over van De Vries

18 jun , 12:43Sport
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ANP
LOCARNO (ANP) - Wielrenster Elisa Longo Borghini heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Italiaans kampioene van UAE Team ADQ nam met de ritzege ook de leiderstrui over van Femke de Vries.
Longo Borghini kwam na 106 kilometer solo aan in Locarno. De Vries' ploeggenote Sarah van Dam uit Canada werd na 30 seconden tweede. De Zwitserse Marlen Reusser en Kasia Niewiadoma uit Polen reden in de achtervolging nog verkeerd. De Vries kwam binnen op ruim 2 minuten.
De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.
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