Voetbalsters Oranje in play-offs voor WK 2027 tegen Hongarije

NYON (ANP) - De Nederlandse voetbalsters nemen het in de play-offs voor de kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië, op tegen Hongarije. Als de voetbalsters dat tweeluik winnen, wacht er nog een tegenstander over twee wedstrijden.

Het team van bondscoach Arjan Veurink eindigde als tweede in de kwalificatiegroep, achter Frankrijk en voor Ierland en Polen. Alleen de groepswinnaar plaatste zich rechtstreeks voor het WK. De andere drie teams gingen naar de play-offs.

De wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs vinden plaats van 7 tot en met 13 oktober. De duels in de tweede ronde worden gespeeld tussen 26 november en 5 december.