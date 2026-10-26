Martín werkt met gebroken pols aan snelle rentree in MotoGP

PHILLIP ISLAND (ANP) - De Spaanse MotoGP-coureur Jorge Martín zet alles op alles om komend weekeinde mee te doen aan de Grote Prijs van Maleisië, ondanks een gebroken pols. Dat valt te lezen op de website van de MotoGP.

De coureur van Aprilia is niet naar Spanje teruggevlogen voor een operatie, maar is al naar Kuala Lumpur. Daar zal een fysiotherapeut proberen zijn pols sterk genoeg te maken om de motor te kunnen besturen.

Martín crashte zaterdag in de sprintrace bij de Grote Prijs van Australië en brak zijn spaakbeen. Hij raakte daardoor de leiding in het wereldkampioenschap kwijt aan Marc Márquez, die de sprintrace won en daarmee de leiding in de titelstrijd overnam. Márquez had zondag verder kunnen uitlopen, maar de hoofdrace op Phillip Island werd afgelast om noodweer.

Aprilia put hoop op een snelle rentree van Martín uit een latere scan, waarop te zien was dat er geen sprake is van een gebroken ellepijp. "Het ziet er positief uit en we zullen er alles aan doen om Jorge op tijd fit te krijgen", zei teambaas Paolo Bonora.