Chris Brown hoeft niet de cel in voor mishandeling

De Amerikaanse zanger Chris Brown hoeft niet de gevangenis in voor een mishandeling in een nachtclub in 2023. De rapper bekende in juli schuld aan openlijke geweldpleging. De rechter vond deze bekentenis zwaar wegen en legde hem daarom een voorwaardelijke celstraf van acht maanden op.

Brown en zijn vriend Omololu Akinlolu bekenden schuld aan het incident en zeiden in juli "onwettig geweld te hebben gebruikt tegen of gedreigd te hebben met dat geweld". Door deze bekentenis liet de officier van justitie een zwaardere aanklacht voor poging tot zware mishandeling vallen.

Brown sloeg in februari 2023 in een nachtclub in Mayfair na een uit de hand gelopen ruzie met een fles meermaals tegen het hoofd van muziekproducent Abraham Diaw. De rechter zei dat het om een "kort, maar intens" incident ging. De producer liep hoofdletsel op door de klappen en had langere tijd last van zijn wervelkolom.

Zijn medeverdachte heeft een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd gekregen. Brown werd in 2009 al eens veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex-vriendin Rihanna.