LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Medvedev na zege in Wenen zeker van deelname aan ATP Finals

30 okt , 15:59Sport
anp301026172 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
WENEN (ANP) - Daniil Medvedev heeft zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi waarin de beste tennissers van het seizoen het tegen elkaar opnemen. De Rus versloeg in de kwartfinale van het ATP-toernooi van Wenen de Fransman Adrian Mannarino met 6-2 6-3.
Medvedev is na de Duitser Alexander Zverev, de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton de vierde tennisser die zeker is van de ATP Finals. Tien spelers maken nog kans op een van de vier resterende deelnamebewijzen. Medvedev miste het eindejaarstoernooi sinds 2019 slechts één keer. Dat was vorig jaar, toen hij op de wereldranglijst op de dertiende plaats stond.
loading

Loading