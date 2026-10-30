Medvedev na zege in Wenen zeker van deelname aan ATP Finals

WENEN (ANP) - Daniil Medvedev heeft zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi waarin de beste tennissers van het seizoen het tegen elkaar opnemen. De Rus versloeg in de kwartfinale van het ATP-toernooi van Wenen de Fransman Adrian Mannarino met 6-2 6-3.

Medvedev is na de Duitser Alexander Zverev, de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton de vierde tennisser die zeker is van de ATP Finals. Tien spelers maken nog kans op een van de vier resterende deelnamebewijzen. Medvedev miste het eindejaarstoernooi sinds 2019 slechts één keer. Dat was vorig jaar, toen hij op de wereldranglijst op de dertiende plaats stond.