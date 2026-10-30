Marius Borg Høiby vecht verlenging voorarrest aan

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, gaat weer een poging doen om op vrije voeten te komen. Hij wil dat zijn voorarrest, dat volgende week afloopt, wordt opgeheven. Het Openbaar Ministerie heeft tegelijkertijd om een verlenging van vier weken gevraagd, melden Noorse media.

"Wij betwisten dat er grond is om Høiby langer vast te houden", zegt zijn advocaat Alexander Greaker tegen Nettavisen. "Komende maandag toetst de rechtbank of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Ons standpunt is dat hij vrij moet komen." Het Openbaar Ministerie meent dat er nog steeds gevaar is voor herhaling.

De 29-jarige Høiby, die half juni werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling, zit sinds februari in voorarrest en mocht de gevangenis medio juni verlaten. Sindsdien zit hij met een enkelband thuis.

De zoon van de koningin probeerde al meermaals tevergeefs vrij te komen. De afgelopen twee maanden, na het overlijden van Høiby's stiefopa koning Harald, stemde hij juist in met verlenging van zijn voorarrest. Dat deed hij onder meer om zijn familie te beschermen.