BERGERAC (ANP) - Wielrenner Tim Merlier heeft de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg van Soudal Quick-Step won de massasprint in de etappe van Périgueux naar Bergerac over 180 kilometer. Biniam Girmay uit Eritrea werd tweede, voor de Nederlander Olav Kooij.

Het is de tweede zege deze Tour voor Merlier. Vrijdag was hij in Bordeaux ook al de snelste.

De etappe werd gekleurd door de Belgische vluchter Liam Slock, die als enige was overgebleven uit een kopgroep van drie renners. Hij werd uiteindelijk pas 1,3 kilometer voor de eindstreep teruggegrepen door het peloton.

Koersverloop

Het koersverloop was net als vrijdag in de etappe naar Bordeaux overzichtelijk. Een kopgroep van drie renners reed voor het peloton uit. Daarin zat net als een dag eerder de Tsjech Jakub Otruba. Hij kreeg de Fransman Thibault Guernalec en Slock (Lotto-Intermarché) met zich mee. Het drietal kreeg nooit veel meer dan twee minuten voorsprong op het peloton.

Bij de tussensprint van de dag werd in het peloton gesprint om de resterende punten achter de drie koplopers. Die gingen naar Jasper Philipsen, voor Max Kanter en groenetruidrager Mads Pedersen.

Uiteengevallen kopgroep

Een klimmetje van vierde categorie op 40 kilometer van de eindstreep leidde tot het uiteenvallen van de kopgroep. Guernalec kon het tempo niet volgen en vervolgens liet Slock ook Otruba achter zich. De Belg hield lang stand en had met 20 kilometer te gaan nog bijna anderhalve minuut voorsprong op het peloton. Door samenwerking van veel verschillende sprintersploegen kon het verschil nog goedgemaakt worden in de slotkilometers.

Op de beklimming waar de kopgroep uiteenviel, probeerde een aantal renners ook uit het peloton te ontsnappen, onder hen Mathieu van der Poel. Het leidde tot een breuk in het peloton, maar al snel wisten de achterblijvers terug te keren.

Overwinning

Bij de massasprint zaten Kooij en Philipsen voorin gepositioneerd, maar zij werden overvleugeld door Merlier, die vanaf de tiende positie naar de overwinning sprintte.

Het algemeen klassement bleef grotendeels ongewijzigd. Daarin gaat wereldkampioen Tadej Pogačar nog altijd aan de leiding, met 2.42 minuten voorsprong op Jonas Vingegaard. Isaac Del Toro, Pogačars ploeggenoot, staat derde op 3.27 minuten. Thymen Arensman is de beste Nederlander op de 25e plaats.