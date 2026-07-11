Rapper Murda zou "zeker weten" in meer films willen spelen. Samen met Sinan Eroglu speelt hij de hoofdrol in de nieuwe actiekomedie Polis, die vanaf 23 juli draait in de bioscoop. "Het is altijd een grote droom geweest om onderdeel te zijn van dat proces en een film te maken die jarenlang, generaties mee kan", vertelt Murda aan het ANP.

"Mijn ouders hebben beide de theaterschool gedaan. Dus ik ben in die environment opgegroeid", legt Murda uit. "Ik ben zelf ook echt een filmliefhebber. Ik kijk films en series religiously." In Polis spelen Murda en Eroglu de Turks-Nederlandse agenten Yavuz en Kaan, die tegen wil en dank moeten samenwerken tijdens de escorte van een vermeende topcrimineel naar een Duitse rechtbank.

Murda speelt de opvliegerige agent Yavuz. "Dat was superleuk en grappig om te spelen. Overal heftig op reageren. Vond ik helemaal geweldig", aldus de rapper. "Sinan heeft mij heel veel gecoacht door de scènes heen. Ik was een beetje zoekende van: doe ik het goed? Is het zo goed? Uiteindelijk heb ik mijn draai daarin kunnen vinden door hem."

De rapper hoopt dat mensen die de film hebben gekeken "lachend de bioscoop uitkomen". "We wilden de Turkse taal en cultuur erin verwerken zonder overboord te gaan daarin. Het is vooral leuk dat er nu een Nederlandse film uitkomt met twee Turkse hoofdrolspelers. Ik denk dat het voor onze community met acteerambities inspirerend is om twee van onze eigen soort mensen in zo'n film te zien. Ik hoop dat mensen gewoon met een glimlach de zaal uitlopen."