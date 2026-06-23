MotoGP-kampioen Márquez 'is rood' en blijft langer bij Ducati

ASSEN/BOLOGNA (ANP) - Regerend wereldkampioen Marc Márquez rijdt ook de komende twee jaar voor het fabrieksteam van Ducati in de MotoGP. De 33-jarige Spaanse motorracer heeft bijgetekend tot en met 2028, meldde Ducati Lenovo. Márquez reed vorig jaar op een Ducati met overmacht naar de wereldtitel. Dit seizoen kwam hij mede door een voetbreuk wat moeizaam op gang, maar hij won wel de laatste twee grands prix (Hongarije en Tsjechië) en geldt nu als grote favoriet voor de zege in de TT van Assen komende zondag.

"Ik ben rood", liet Márquez weten in een reactie, verwijzend naar de kleur van de Italiaanse motor. "Toen ik besloot om bij Ducati te komen, was ik ervan overtuigd dat dit het meest competitieve project was. Ze geloofden in me en we hebben een relatie opgebouwd, gebaseerd op vertrouwen en hard werken. Ducati heeft mij het respect en de gemoedsrust gegeven die ik nodig had om de juiste beslissing te nemen."