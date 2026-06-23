Abdullah en Hussein moedigen Jordaanse ploeg aan op WK

Koning Abdullah, kroonprins Hussein, prinses Rajwa en prinses Iman hebben het Jordaanse elftal zien spelen tegen Algerije. De wedstrijd vond plaats in het San Francisco Bay Area Stadium tijdens het WK voetbal. De Jordaanse ploeg verloor de pot met 1-2.

Ondanks het verlies is Hussein "trots op het elftal en dankbaar voor alles wat jullie op het veld hebben gegeven", zo schrijft hij op Instagram. Daarbij deelt Hussein beelden van het gezelschap op de tribune en in de kleedkamer van de spelers.

Ook feliciteert de kroonprins Algerije met de winst. Het Jordaanse elftal, dat zijn debuut maakte op het WK dit jaar, plaatst zich door het verlies niet voor de zestiende finales.