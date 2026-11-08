LUSAIL (ANP) - MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft een dubbele breuk in zijn rechtervoet opgelopen door zijn crash zaterdag in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. De Italiaanse tweevoudig wereldkampioen (2022 en 2023) zal niet starten in de hoofdrace op zondag en vliegt terug naar Italië voor een operatie. Dat meldde het fabrieksteam van Ducati.

Bagnaia kwam ten val in de laatste bocht van de eerste ronde. Hij werd van achteren geraakt door de motor van de Spanjaard Fermín Aldeguer, waarna Bagnaia over het stuur van zijn machine vloog en hard op de grond terechtkwam. Hij moest per brancard worden afgevoerd. De race werd als gevolg van de crash een tijdje stilgelegd.

Het is onduidelijk of Bagnaia dit seizoen nog in actie kan komen. Er zijn na Qatar nog twee raceweekeinden: in Portugal en Valencia. De Italiaan van Ducati beleefde al een moeizaam seizoen; hij staat negende in het kampioenschap.