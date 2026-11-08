NAPELS (ANP) - Lazio Roma blijft ondanks een gelijkspel (1-1) zondag bij Napoli de Serie A aanvoeren. De Romeinen hebben 29 punten uit elf wedstrijden. Napoli staat op 15 punten.

Bij beide ploegen speelden Nederlandse voetballers mee. Sam Beukema en Noa Lang begonnen bij de thuisclub in de basis. Tijjani Noslin en Kenneth Taylor stonden bij de bezoekers aan de aftrap, net als de van Ajax gehuurde Kroaat Josip Šutalo.

Lazio kwam in de 28e minuut op voorsprong door een doelpunt van Davide Frattesi, die scoorde na een assist van Noslin. Drie minuten na rust kwam Napoli na een treffer in eigen doel van Alfonso Pedraza op 1-1.