Motorcoureur Bagnaia wint sprintrace Grote Prijs van Hongarije

BRNO (ANP) - Motorcoureur Francesco Bagnaia uit Italië heeft zaterdag de sprintrace van de Grote Prijs van Tsjechië in de MotoGP gewonnen. Bagnaia hield Ai Ogura, die voor het eerst vanaf poleposition startte, achter zich. Regerend wereldkampioen Marc Márquez klom vanaf de vijfde startplek op naar de derde positie.

Klassementsleider Marco Bezzecchi crashte in de derde bocht van de achtste ronde. Het betekende zijn vierde uitvalbeurt in een sprintrace dit seizoen.

Ogura start zondag opnieuw vanaf pole in de MotoGP-race in Brno. In de kwalificatie hield hij de Italiaan Fabio Di Giannantonio op ruim twee tienden achterstand. Francesco Bagnaia maakt de eerste startrij compleet.