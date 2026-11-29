BERLIJN (ANP/DPA) - De rivier de Rijn, een belangrijke binnenvaartader, moet meer de ruimte krijgen om de klimaatverandering. Dat heeft de Duitse milieuminister Carsten Schneider zondag gezegd in de krant Kölner Stadt-Anzeiger.

Volgens hem zou dit ook het goederenvervoer moeten helpen. Door de droogte kwamen dit jaar binnenvaartschepen vast te zitten en golden er lange tijd beperkingen op de rivier.

Schneider stelt dat niet alleen ingezet moet worden op het dieper maken van de Rijn. "Mijn belangrijkste doel is om zijrivieren en voormalige rivierarmen weer in hun natuurlijke staat te herstellen, de rivier meer ruimte te geven en de uiterwaarden als waterreservoirs te gebruiken." Uitdiepen overweegt hij alleen "op een paar specifieke plekken".

De bewindsman realiseert zich dat het combineren van hoogwaterbescherming en wateropslag veel geld gaat kosten. "Niets doen wordt veel duurder", voorspelt hij echter. Volgens Schneider kost één enkele dag met temperaturen boven de 35 graden de Duitse economie nu bijna 1 miljard euro.