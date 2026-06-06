WARSCHAU (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers zijn op het WK in het Poolse Warschau uitgeschakeld in de kwartfinales. Worthy de Jong, Jan Driessen, Bryan Alberts en Daen van Tilborg verloren met 21-19 van zesvoudig wereldkampioen Servië.

Oranje begon goed aan het duel met de sterke Serviërs, doordat de eerste drie tweepunters meteen raak waren. Servië kwam terug tot 7-7. Ook een tweede voorsprong van Oranje (13-9) maakten de Serviërs teniet met 6 punten op rij. De Nederlandse basketballers misten daarna te veel schoten.

De olympisch kampioen had in Polen de kwartfinales bereikt door een zege in de tussenronde op Tsjechië.

De Nederlandse vrouwen plaatsten zich eerder wel voor de halve finales.