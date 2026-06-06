Koning Carl Gustaf heeft zaterdag op de nationale feestdag van Zweden een opvallend beeld van een metershoge gouden eland onthuld. Onder toeziend oog van koningin Silvia trok hij het doek van de creatie, die geplaatst is voor kasteel Skokloster.

Het kunstwerk heet Kungsälgen (Koningseland) en is gemaakt door beeldhouwer Jerker Andersson. Het beeld is opgedragen aan de koning, die daarom ook de eer kreeg om de creatie te onthullen.

Voor Carl Gustaf en Silvia had het bezoek een speciaal tintje: de twee hebben nu alle provincies een keer aangedaan tijdens de nationale feestdag. Een mijlpaal, zo betitelde de koning het in zijn toespraak. "We hebben nu de nationale feestdag in alle 21 provincies van Zweden gevierd - en Uppsala län voor het laatst bewaard."

Feest

Ook op talloze andere plekken in Zweden werd de nationale feestdag gevierd. Zo openden kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel 's ochtends de poorten van het paleis in Stockholm. "Veel van onze Zweedse geschiedenis en ons fantastische culturele erfgoed is verzameld in de koninklijke kastelen", zei Victoria, gekleed in de traditionele klederdracht, in een toespraak. "Ik ben erg blij dat we u hier vandaag kunnen uitnodigen."

Het paar trok daarna naar Rönninge, niet ver van Stockholm.