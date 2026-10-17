Nederlandse turners moeten voorlopig afwachten bij WK

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse turners moeten bij de WK in Rotterdam nog lang wachten voor duidelijk is waar hun teamtotaal van 242,995 punten ze brengt. Na drie van de zes startgroepen (subdivisies) bezetten turners Casimir Schmidt, Loran de Munck, Elijah Faverus, Amine Abaidi en Jermain Grünberg de tweede plek in het landenklassement. De Russische ploeg, uitkomend als World Gymnastics 2, gaat voorlopig aan de leiding met 249,162 punten.

Er volgen nog drie startgroepen, één op zaterdagavond en twee op zondagochtend. Onder meer toplanden als Japan, China, Groot-Brittannië en Amerika komen nog in actie. De beste acht landenteams plaatsen zich voor de landenfinale. De Nederlandse mannen slaagden er één keer eerder in de WK-teamfinale te halen, in 2018 in Doha, Qatar.

Faverus ligt met 79,466 punten op koers voor de meerkampfinale en staat zesde.

De Munck, tweevoudig winnaar van EK-zilver op voltige, is op voltige al uitgeschakeld. Met 13,833 punten staat hij buiten de top acht.