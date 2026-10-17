Liverpool met moeite langs Brentford, blessure Frimpong

LONDEN (ANP) - Liverpool heeft een moeizame zege geboekt bij Brentford. De formatie van trainer Andoni Iraola won in Londen met 2-1 dankzij twee treffers in het laatste halfuur. De thuisploeg eindigde het duel met negen man. Oranje-international Jeremie Frimpong liep een blessure op tijdens een korte invalbeurt.

Keane Lewis-Potter opende de score namens Brentford, waarna zijn ploeggenoot Jehor Jarmolioek in de blessuretijd van de eerste helft een rode kaart kreeg. Víctor Muñoz en Alexander Isak draaiden de wedstrijd om met doelpunten in de 62e en 70e minuut. Vitaly Janelt (Brentford) kreeg in de blessuretijd zijn tweede gele kaart.

Frimpong viel na rust in, maar moest in de 52e minuut alweer naar de kant. Virgil van Dijk, die voor de 200e keer aanvoerder van Liverpool was, speelde de hele wedstrijd. De in de selectie teruggekeerde Cody Gakpo bleef op de bank, Ryan Gravenberch was geschorst. Sepp van den Berg stond in de basis bij Brentford.

Manchester City

Liverpool bezet de vijfde plaats met 12 punten, nummer 6 Brentford heeft 2 punten minder.

Manchester City won voor eigen publiek met 3-2 van Ipswich Town. De koploper kwam op voorsprong door Phil Foden, maar Daizen Maeda hielp Ipswich langszij. Erling Haaland was daarna twee keer trefzeker voor City. De Nederlandse invaller Zian Flemming benutte in de negentigste minuut nog een strafschop voor Ipswich. Naast Flemming viel ook Azor Matusiwa in bij Ipswich, keeper Kjell Scherpen bleef op de bank.