MONT VENTOUX (ANP) - Kasia Niewiadoma heeft vrijdag de koninginnenrit van de Tour de France Femmes gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon//Sram reed solo naar de overwinning op de bekende berg, ruim voor Demi Vollering. De Nederlandse werd tweede op 1.16 minuut. De Italiaanse Longo Borghini werd derde op 1.42.

Door haar overwinning heeft de Tourwinnares van 2024 de gele trui overgenomen van Marlen Reusser, die vierde werd in de etappe. Ook Vollering heeft Reusser ingehaald, waardoor ze tweede blijft in het algemeen klassement. Daarin staat ze nu 15 seconden achter Niewiadoma. Reusser staat derde op 39 seconden van de Poolse.

De Tour de France Femmes eindigt zondag in Nice, met een lastige etappe met vier beklimmingen van de Col d'Èze. De rit van zaterdag van Sisteron naar Nice telt minder hoogtemeters, maar heeft wel twee klimmetjes in de finale.