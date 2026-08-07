Danny de Munk koestert alle herinneringen en mooie momenten die hij beleefde met de donderdag overleden Peter Faber. "Ik ga je missen", schrijft de zanger in een eerbetoon op Instagram.

"Lieve Peter, mijn jeugd, mijn vriend!!" begint De Munk over Faber, die hij zijn film- en toneelvader noemt. Faber vertolkte in 1984 de rol van vader Cor in de film Ciske de Rat, die de doorbraak betekende voor De Munk. Later kwamen ze elkaar weer tegen in de musical De Jantjes.

"Elke keer als ik je tegen kwam riep je 'HÉ STINKERD'! Jouw positiviteit was enorm, net als jouw empatisch vermogen. Je bent & was een mooi en uniek kleurrijk mens. Met je hart op de tong zonder enig opsmuk! Een man naar mijn hart", aldus De Munk.

De Munk zegt blij te zijn dat Faber in zijn leven is gekomen. "Ik koester de mooie momenten & herinneringen. Ik ga je missen."