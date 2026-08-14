BIRMINGHAM (ANP) - Stefan Nillessen is door naar de finale op de 1500 meter bij de EK atletiek in Birmingham. De 23-jarige Groesbeker liep solide naar de vierde plaats in zijn serie in 3.36,07. De eerste zes verzekerden zich van een plek in de finale op zaterdag.

Samuel Chapple redde het niet in de series. De Europees kampioen 800 meter indoor kwam in het Alexander Stadium niet verder dan de tiende plaats in 3.42,72 en was daarmee uitgeschakeld.

Nillessen baarde opzien op de Olympische Spelen van Parijs door daar de finale te halen van de 1500 meter. Hij deed toen pas twee jaar serieus aan hardlopen. De tweevoudig Europees kampioen bij de beloften had begin van dit jaar wat tegenslag door blessures, maar hij lijkt op tijd in vorm.

Niels Laros, de houder van het Nederlands record, kreeg deze zomer weer last van zijn achillespees en moest zich afmelden voor de EK.